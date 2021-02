Bigon: “Non capisco l’intervento del VAR. Con un rosso come quello ce ne sarebbero 10 a partita” (Di domenica 21 febbraio 2021) Il ds del Bologna, Ricardo Bigon, ai microfoni di Dazn è intervenuto per parlare della gara soffermandosi in merito all’episodio del rosso ad Hickey che ha chiaramente stravolto il match. Queste le sue parole: “L’episodio dell’espulsione è determinante e va chiarito l’intervento del VAR. In molte occasioni non sono intervenuti per falli molto più brutti, quest’oggi ci sentiamo penalizzati. L’arbitro e il guardalinee sono a un metro, il Sassuolo non ha protestato e così si falsa solo la gara. Non è un intervento cattivo o violento, non c’è gamba tesa e con questo metro ci sarebbero dieci espulsioni a partita, è sbagliato proprio il modo di intervenire. Noi siamo già stati penalizzati contro l’Udinese, con un fallo di Samir molto più brutto, o la Roma, dove ci hanno annullato un gol per un fallo veniale. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 febbraio 2021) Il ds del Bologna, Ricardo, ai microfoni di Dazn è intervenuto per parlare della gara soffermandosi in merito all’episodio delad Hickey che ha chiaramente stravolto il match. Queste le sue parole: “L’episodio dell’espulsione è determinante e va chiaritodel VAR. In molte occasioni non sono intervenuti per falli molto più brutti, quest’oggi ci sentiamo penalizzati. L’arbitro e il guardalinee sono a un metro, il Sassuolo non ha protestato e così si falsa solo la gara. Non è un intervento cattivo o violento, non c’è gamba tesa e con questo metro cidieci espulsioni a, è sbagliato proprio il modo di intervenire. Noi siamo già stati penalizzati contro l’Udinese, con un fallo di Samir molto più brutto, o la Roma, dove ci hanno annullato un gol per un fallo veniale. ...

