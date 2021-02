Banche: studio Uilca, in anno Covid persi quasi 10 miliardi (2) (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lo studio ha messo sotto la lente i risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Banco Desio, Crédit Agricole, Cassa di Risparmio di Bolzano, Volksbank e Banca Popolare di Sondrio. "Finora il sistema del credito pare dia segnali di contenimento degli effetti negativi", commenta Fulvio Furlan, segretario generale della Uilca. Secondo Roberto Telatin, autore dell'analisi, “nel settore del credito devono essere attentamente monitorate le rettifiche su crediti, che rappresentano un indicatore di come procede l'economia e che per i dodici istituti di credito presi in esame, con un valore totale pari a 12,7 miliardi di euro nel 2020, rischiano di essere una zavorra per il rilancio dell'economia". L'incremento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) (Adnkronos) - Loha messo sotto la lente i risultati di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bpm, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Banco Desio, Crédit Agricole, Cassa di Risparmio di Bolzano, Volksbank e Banca Popolare di Sondrio. "Finora il sistema del credito pare dia segnali di contenimento degli effetti negativi", commenta Fulvio Furlan, segretario generale della. Secondo Roberto Telatin, autore dell'analisi, “nel settore del credito devono essere attentamente monitorate le rettifiche su crediti, che rappresentano un indicatore di come procede l'economia e che per i dodici istituti di credito presi in esame, con un valore totale pari a 12,7di euro nel 2020, rischiano di essere una zavorra per il rilancio dell'economia". L'incremento di ...

