Australian Open 2021: Osaka è la più forte di tutte sul cemento, la vittoria su Brady le regala il suo quarto slam (Di sabato 20 febbraio 2021) Naomi Osaka è la campionessa degli Australian Open 2021. Grazie alla vittoria in finale ai danni di Jennifer Brady, la giocatrice giapponese conquista il quarto slam della sua carriera nonché il secondo a Melbourne. Da lunedì tornerà alla posizione numero due del ranking Wta. Nonostante il punteggio di 6-4 6-3, il match non è stato a senso unico ma ci sono state occasioni per entrambe le giocatrici. Ad avere la meglio è stata però la giapponese, capace di trionfare dopo un'ora e venti minuti di gioco, confermandosi la giocatrice più forte a livello Wta su questa superficie. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set molto equilibrato e dall'esito tutt'altro che scontato. La prima a tentare l'allungo è Osaka, che nel ...

