Violenze sulla figlia minorenne: 44enne arrestato (Di venerdì 19 febbraio 2021) . Aveva tentato di sottrarsi a una condanna a dieci per violenza sessuale sulla figlia minorenne, ma è stato arrestato mentre rientrava a Udine. È quando accaduto a un uomo, di 44 anni, cittadino albanese, arrestato dalla Polizia, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Udine. Gravissime le accuse contro di lui. Ai maltrattamenti in famiglia, reato consumato contro la moglie e ...

