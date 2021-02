Varianti Covid, Moderna: “Due settimane per vaccino diretto” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A noi bastano due settimane per sviluppare un vaccino diretto contro una variante del coronavirus”. Lo afferma Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di Moderna, è l’anima dell’azienda statunitense che produce uno dei due vaccini anti Covid a base di Rna messaggero già disponibili per la popolazione (l’altro è di BioNTech-Pfizer) in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Come state affrontando il problema delle Varianti e quanto tempo richiederebbe una eventuale riformulazione del vaccino? “Dopo il sequenziamento di Sars-CoV-2, a gennaio 2020, abbiamo messo a punto il vaccino in due settimane. – risponde Afeyan – Un risultato senza precedenti. A fronte della comparsa di una nuova variante del virus, può essere modificato negli ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) “A noi bastano dueper sviluppare uncontro una variante del coronavirus”. Lo afferma Noubar Afeyan, cofondatore e presidente di, è l’anima dell’azienda statunitense che produce uno dei due vaccini antia base di Rna messaggero già disponibili per la popolazione (l’altro è di BioNTech-Pfizer) in una intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Come state affrontando il problema dellee quanto tempo richiederebbe una eventuale riformulazione del? “Dopo il sequenziamento di Sars-CoV-2, a gennaio 2020, abbiamo messo a punto ilin due. – risponde Afeyan – Un risultato senza precedenti. A fronte della comparsa di una nuova variante del virus, può essere modificato negli ...

