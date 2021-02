"Un fallimento totale, che roba è questo governo", "La penso come lei": Corona-Del Debbio, badilate contro Draghi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un diluvio di saliva, "slap-slap" senza soluzione di continuità per il Mario Draghi premier. Un aspetto che noi di Libero, senza prosciutto sugli occhi, abbiamo più volte trattato e stigmatizzato. Bene l'ex governatore della Bce premier, eppure fa storcere il naso l'atteggiamento fideistico della stragrande maggioranza, da stampa a commentatori più o meno autorevoli. Senza scordare i parlamentari: imbarazzante il numero di applausi ieri, giovedì 18 febbraio, alla Camera. In sostanza, Draghi incassava lunghissimi "clap-clap" per qualunque parola gli uscisse dalla bocca. E sul fronte di chi non indulge al diluvio di saliva, ecco spuntare Mauro Corona, lo scrittore e alpinista ospite in collegamento di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata del programma in onda su Rete 4 ieri sera (e chissà cosa ne ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Un diluvio di saliva, "slap-slap" senza soluzione di continuità per il Mariopremier. Un aspetto che noi di Libero, senza prosciutto sugli occhi, abbiamo più volte trattato e stigmatizzato. Bene l'ex governatore della Bce premier, eppure fa storcere il naso l'atteggiamento fideistico della stragrande maggioranza, da stampa a commentatori più o meno autorevoli. Senza scordare i parlamentari: imbarazzante il numero di applausi ieri, giovedì 18 febbraio, alla Camera. In sostanza,incassava lunghissimi "clap-clap" per qualunque parola gli uscisse dalla bocca. E sul fronte di chi non indulge al diluvio di saliva, ecco spuntare Mauro, lo scrittore e alpinista ospite in collegamento di Paolo Dela Dritto e Rovescio, nella puntata del programma in onda su Rete 4 ieri sera (e chissà cosa ne ...

ladyonorato : Tutto ciò mentre oltralpe ammettono ormai che l’obiettivo “covidzero” è irraggiungibile, e si deve solo imparare a… - gennysiervo : RT @TolliVincenzo: In un anno e mezzo, #Gattuso non ha dato niente al #Napoli Zero gioco Zero idee Zero cattiveria agonistica Nessuno s… - VincentCinque1 : RT @TolliVincenzo: In un anno e mezzo, #Gattuso non ha dato niente al #Napoli Zero gioco Zero idee Zero cattiveria agonistica Nessuno s… - lebowsky85 : RT @TolliVincenzo: In un anno e mezzo, #Gattuso non ha dato niente al #Napoli Zero gioco Zero idee Zero cattiveria agonistica Nessuno s… - maurodbm70 : RT @TolliVincenzo: In un anno e mezzo, #Gattuso non ha dato niente al #Napoli Zero gioco Zero idee Zero cattiveria agonistica Nessuno s… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento totale Lupi e Orsi nel VCO In sintesi, il numero totale dei lupi continua ad aumentare in tutta Europa. Gli esperti ... Questa determinerà la vittoria degli ibridi sui lupi determinando il fallimento di Wolfalps e dei fondi così ...

Draghi, il discorso in Senato: "Unità non è un'opzione ma un dovere per amore dell'Italia" "Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario dal fallimento della politica. Mi ... un'attività che prima della pandemia rappresentava il 14 per cento del totale delle nostre ...

Migranti, l’Europa non impara dagli errori del passato: un fallimento totale Il Fatto Quotidiano Napoli, crisi totale: 5a sconfitta in un mese. Gattuso: “Non si va avanti così” A Granada il Napoli ha subito l’undicesima sconfitta stagionale, la quinta nell’ultimo mese. In poche settimane sono svaniti due obiettivi stagionali e ora gli azzurri rischiano grosso anche in Europa ...

X30: pro e contro la regina dei monomarcia 18 Febbraio 2021 - La X30, ad oggi, è la categoria che sta salvando la classe monomarcia in Italia dall’estinzione dopo il fallimento della OK a livello nazionale. Cosa si può fare per migliorarla e c ...

In sintesi, il numerodei lupi continua ad aumentare in tutta Europa. Gli esperti ... Questa determinerà la vittoria degli ibridi sui lupi determinando ildi Wolfalps e dei fondi così ..."Si è detto e scritto che questo governo è stato reso necessario daldella politica. Mi ... un'attività che prima della pandemia rappresentava il 14 per cento deldelle nostre ...A Granada il Napoli ha subito l’undicesima sconfitta stagionale, la quinta nell’ultimo mese. In poche settimane sono svaniti due obiettivi stagionali e ora gli azzurri rischiano grosso anche in Europa ...18 Febbraio 2021 - La X30, ad oggi, è la categoria che sta salvando la classe monomarcia in Italia dall’estinzione dopo il fallimento della OK a livello nazionale. Cosa si può fare per migliorarla e c ...