Ultime Notizie Roma del 19-02-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nel periodo 27 gennaio 9 febbraio RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0 99 in crescita rispetto alla settimana precedente con un limite superiore che comprende l’uno Questo è uno dei dati principali delle epidemie merci monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità mezza Italia rischia l’arancione da domenica rosso l’Abruzzo mentre la Val d’Aosta avrebbe numeri per diventare la prima regione Bianca il tasso di positività Nazionale sala e 4,8 altri 347 i decessi fai da te delle regioni sui vaccini la procura di Perugia in via Inas all’aifa dal commissario Arcuri alla Regione Veneto anche la camera da la fiducia al Governo draghi 530 voti a favore 56 contrari 5 astenuti e si spacca il MoVimento 5 Stelle 16 no 4 le attenzioni oltre a 14 ...