“Siete eliminati dal gioco”. La pupa e il secchione, la coppia è costretta a lasciare il reality (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ad un passo dalla finale de La pupa e il secchione la coppia eliminata è stata quella di Paolella e Manuel. La semifinale si è conclusa e ha visto sfidarsi al Bagno di cultura il pupo Manuel Amati ed la secchiona Giulia Paolella contro la coppia formata da Linda Taddei e Matteo Pisano. E a vincere ed accedere alla finale de La pupa e il secchione e viceversa è stata appunto quest’ultima coppia. Giovedì prossimo, quindi, 25 febbraio, nel reality condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani le coppie rimaste in gara a contendersi la vittoria finale sono quelle formate da Miryea e Marini, Linda e Pisano, Stephanie e Guidi e Gianluca e Orazi. Prima di finire al Bagno di cultura, al Syntony Test Manuel Amati e Giulia Paolella si sono sfidati contro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ad un passo dalla finale de Lae illaeliminata è stata quella di Paolella e Manuel. La semifinale si è conclusa e ha visto sfidarsi al Bagno di cultura il pupo Manuel Amati ed la secchiona Giulia Paolella contro laformata da Linda Taddei e Matteo Pisano. E a vincere ed accedere alla finale de Lae ile viceversa è stata appunto quest’ultima. Giovedì prossimo, quindi, 25 febbraio, nelcondotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani le coppie rimaste in gara a contendersi la vittoria finale sono quelle formate da Miryea e Marini, Linda e Pisano, Stephanie e Guidi e Gianluca e Orazi. Prima di finire al Bagno di cultura, al Syntony Test Manuel Amati e Giulia Paolella si sono sfidati contro ...

whiteoleander87 : RT @Tiddiv: “siete entrambi eliminati” : il sogno. #masterchefit - ZiROMELU : Eliminati jiabi e maxwell in 2 puntate. @MasterChef_it siete come il grande fratello - Tiddiv : “siete entrambi eliminati” : il sogno. #masterchefit - sencoroi : RT @manuelferrante_: In due puntate i più puri e veri concorrenti di Masterchef eliminati, Max e Jia Bi vi siete fatti voler bene con la vo… - manuelferrante_ : In due puntate i più puri e veri concorrenti di Masterchef eliminati, Max e Jia Bi vi siete fatti voler bene con la… -