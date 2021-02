Scuola, per la Maturità gli studenti dovranno preparare un elaborato ampio da discutere all’orale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro dell’Istruzione Bianchi sull’esame di Maturità: “Non voglio sentir parlare di tesina, i maturandi dovranno preparare un elaborato ampio”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato dell’esame di Maturità, uno dei temi caldi e soprattutto uno dei nodi da sciogliere nel minor tempo possibile per dare una risposta agli studenti italiani interessati. Scuola, Bianchi sulla Maturità 2021: “I maturandi dovranno preparare un elaborato ampio” Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Bianchi ha presentato la sua idea per l’esame di Maturità 2021. Non si parla ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il ministro dell’Istruzione Bianchi sull’esame di: “Non voglio sentir parlare di tesina, i maturandiun”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, il neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato dell’esame di, uno dei temi caldi e soprattutto uno dei nodi da sciogliere nel minor tempo possibile per dare una risposta agliitaliani interessati., Bianchi sulla2021: “I maturandiun” Nel corso della sua intervista al Corriere della Sera, Bianchi ha presentato la sua idea per l’esame di2021. Non si parla ...

