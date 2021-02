Roma, tenta il furto al bar ma ad attenderlo fuori trova i carabinieri: arrestato 43enne a Centocelle (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua senza sosta, e con i risultati sperati, il servizio preventivo di controllo del territorio, predisposto dai carabinieri nel quartiere di Centocelle. Il tentato furto e l’arresto Due notti fa, i militari delle Stazioni Roma Centocelle e Roma Cinecittà impegnati nell’attività di vigilanza dinamica lungo le strade del quartiere hanno sorpreso un Romano di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, subito dopo essersi intrufolato in un bar di viale Primavera. L’uomo era riuscito ad alzare parzialmente la serranda e, una volta nel locale, ha fatto razzia di bottiglie di alcolici, denaro contenuto nella cassa, cellulari e vario tipo di materiale, riponendo il bottino in un borsone con il quale stava per allontanarsi. I militari, avendo notato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Continua senza sosta, e con i risultati sperati, il servizio preventivo di controllo del territorio, predisposto dainel quartiere di. Iltoe l’arresto Due notti fa, i militari delle StazioniCinecittà impegnati nell’attività di vigilanza dinamica lungo le strade del quartiere hanno sorpreso unno di 43 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, subito dopo essersi intrufolato in un bar di viale Primavera. L’uomo era riuscito ad alzare parzialmente la serranda e, una volta nel locale, ha fatto razzia di bottiglie di alcolici, denaro contenuto nella cassa, cellulari e vario tipo di materiale, riponendo il bottino in un borsone con il quale stava per allontanarsi. I militari, avendo notato ...

