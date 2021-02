Riforma del Fisco secondo Draghi: Irpef, semplificazione e lotta all’evasione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neo premier Mario Draghi, dopo avere incassato un ampio consenso prima al Senato e poi alla Camera, si appresta ad affrontare i maggiori problemi che affliggono l’Italia, insieme alla squadra di Governo. Tante le questioni aperte: vaccinazione e lotta ai nuovi contagi, Fisco, lavoro, scuola e non solo. Uno degli argomenti che sicuramente terrà banco nelle prossime settimane è e sarà la Riforma del Fisco, l’ennesima. Emerge la necessità di procedere a una Riforma organica e complessiva, coinvolgendo anzitutto esperti in materia fiscale. La prossima Riforma del Fisco – secondo la ricetta Draghi – non deve essere il prodotto del lavoro di politici, ma di tecnici, ossia di esperti in questa complessa materia, ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il neo premier Mario, dopo avere incassato un ampio consenso prima al Senato e poi alla Camera, si appresta ad affrontare i maggiori problemi che affliggono l’Italia, insieme alla squadra di Governo. Tante le questioni aperte: vaccinazione eai nuovi contagi,, lavoro, scuola e non solo. Uno degli argomenti che sicuramente terrà banco nelle prossime settimane è e sarà ladel, l’ennesima. Emerge la necessità di procedere a unaorganica e complessiva, coinvolgendo anzitutto esperti in materia fiscale. La prossimadella ricetta– non deve essere il prodotto del lavoro di politici, ma di tecnici, ossia di esperti in questa complessa materia, ...

