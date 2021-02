Quando in galera ci va il giudice (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da Brindisi a Catanzaro, da Firenze a Latina e Torino. La corruzione compromette sempre più spesso i magistrati. Che, grazie alla loro posizione, fanno favori e aggiustano inchieste. Con ottimi guadagni. C'è chi ha ottenuto una masseria e un bed and breakfast, chi ha comprato una barca a un prezzo di favore e chi si accontentava di cassette di gamberoni, bottiglie di vino pregiato e mazzette. Ma c'è anche chi, più astutamente, avrebbe agito per favorire le coop che gestiscono le case-famiglia per minorenni. La corruzione, stando alle ultime inchieste giudiziarie, sembra viaggiare spedita tra i corridoi dei palazzi di giustizia. Dove non ha dominato solo il sistema di gestione del potere fotografato dall'inchiesta sullo stratega delle nomine Luca Palamara. La nuova Mani pulite nella giustizia ha l'epicentro in Puglia, come provano arresti e condanne a raffica, ma a macchia di leopardo ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da Brindisi a Catanzaro, da Firenze a Latina e Torino. La corruzione compromette sempre più spesso i magistrati. Che, grazie alla loro posizione, fanno favori e aggiustano inchieste. Con ottimi guadagni. C'è chi ha ottenuto una masseria e un bed and breakfast, chi ha comprato una barca a un prezzo di favore e chi si accontentava di cassette di gamberoni, bottiglie di vino pregiato e mazzette. Ma c'è anche chi, più astutamente, avrebbe agito per favorire le coop che gestiscono le case-famiglia per minorenni. La corruzione, stando alle ultime inchieste giudiziarie, sembra viaggiare spedita tra i corridoi dei palazzi di giustizia. Dove non ha dominato solo il sistema di gestione del potere fotografato dall'inchiesta sullo stratega delle nomine Luca Palamara. La nuova Mani pulite nella giustizia ha l'epicentro in Puglia, come provano arresti e condanne a raffica, ma a macchia di leopardo ...

Gandalf1948 : Ma quando lo sbattono in galera? 'Otto telefonate al giorno'. Arcuri e l'indagato, dai verbali una scoperta sconce… - AshenMatrix : A quanto pare Arcuri e i suoi fedelissmi hanno spifferato che il lockdown è un modo per fare soldi. Le aziende chiu… - d_granuzzo : RT @robykkk: Milano, dopo la vaccinazione insulti social contro Liliana Segre - robykkk : Milano, dopo la vaccinazione insulti social contro Liliana Segre - rita_virgili : RT @LiKytai8: @aspettaaspetta io sono allibita di vederlo addirittura in parlamento quando eravamo sicuri che sarebbe finito in galera... -