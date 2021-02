Mina Settembre 2, Seconda Stagione: La Scelta tra Claudio e Domenico! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Mina Settembre 2: riconfermata per una Seconda Stagione, la fiction ritornerà nei futuri palinsesti con tante novità. Ecco che cosa succederà all’assistente sociale e quali sono le prime indiscrezioni. La fiction Mina Settembre ha riscosso un enorme successo. L’ultima puntata è riuscita a collezionare più di 6 milioni di telespettatori. Si è trattato di un vero e proprio record ed anche per questo motivo, la Seconda Stagione di Mina Settembre è stata confermata. Ecco che cosa sappiamo in proposito e cosa accadrà nella Seconda Stagione della Fiction Mina Settembre 2. Mina Settembre 2: nella Seconda ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 19 febbraio 2021)2: riconfermata per una, la fiction ritornerà nei futuri palinsesti con tante novità. Ecco che cosa succederà all’assistente sociale e quali sono le prime indiscrezioni. La fictionha riscosso un enorme successo. L’ultima puntata è riuscita a collezionare più di 6 milioni di telespettatori. Si è trattato di un vero e proprio record ed anche per questo motivo, ladiè stata confermata. Ecco che cosa sappiamo in proposito e cosa accadrà nelladella Fiction2.2: nella...

fanpage : Il grande trionfo di #MinaSettembre - cryIngwsel : io domenica volevo colmare il vuoto per mancanza di Titti in Mina Settembre e iniziare una nuova serie ma i biondi… - zazoomblog : “Mina Settembre” la seconda stagione si farà - #“Mina #Settembre” #seconda #stagione - raspa90 : RT @cheTVfa: #Affictionati, ciak si gira! Nuove serie per #VanessaIncontrada, #SerenaIansiti, #MariaVeraRatti e #CanYaman, #MinaSettembre 2… - cheTVfa : #Affictionati, ciak si gira! Nuove serie per #VanessaIncontrada, #SerenaIansiti, #MariaVeraRatti e #CanYaman,… -