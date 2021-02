Milan, le manovre di Elliott: completato il riassetto in Project RedBlack (Di venerdì 19 febbraio 2021) Elliott ha completato il riassetto in Project RedBlack, società a cui fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg, il 99,93% del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021)hailin, società a cui fa capo, attraverso Rossoneri Sport Investment Luxembourg, il 99,93% delPianeta

