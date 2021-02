Miitopia è stato classificato 18+ in Russia perché contiene relazioni omosessuali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante il recente Nintendo Direct, Miitopia è stato annunciato per Nintendo Switch. In seguito al suo reveal, il gioco ha ricevuto automaticamente una valutazione 18+ in Russia per la sua rappresentazione di relazioni omosessuali. Questo vale anche per la versione per Nintendo 3DS, rilasciata in tutto il mondo nel 2017 e che ha subito ottenuto questo rating. La Russia ha una legge che afferma che i bambini devono essere protetti dall'essere esposti all'omosessualità: questa legge ha ricevuto proteste e critiche sin dalla sua introduzione nel 2013. Chiunque venga sorpreso a infrangere la legge può essere soggetto a una multa, alla reclusione o persino alla deportazione. Pertanto, questo influisce sui videogiochi come Miitopia, nonostante la sua natura ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Durante il recente Nintendo Direct,annunciato per Nintendo Switch. In seguito al suo reveal, il gioco ha ricevuto automaticamente una valutazione 18+ inper la sua rappresentazione di. Questo vale anche per la versione per Nintendo 3DS, rilasciata in tutto il mondo nel 2017 e che ha subito ottenuto questo rating. Laha una legge che afferma che i bambini devono essere protetti dall'essere esposti all'tà: questa legge ha ricevuto proteste e critiche sin dalla sua introduzione nel 2013. Chiunque venga sorpreso a infrangere la legge può essere soggetto a una multa, alla reclusione o persino alla deportazione. Pertanto, questo influisce sui videogiochi come, nonostante la sua natura ...

