Lazio, Inzaghi: "Sampdoria in salute. Turnover? Tante assenze, non penso al Bayern" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi alla vigilia del match di Serie A tra Lazio e Sampdoria. Leggi su 90min (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le dichiarazioni del tecnico Simonealla vigilia del match di Serie A tra

OfficialSSLazio : ?? Mister Inzaghi presenta #LazioSamp? ai microfoni di Lazio Style Channel - ZZiliani : Se la #Roma ha avuto lo 0-3 per un errore d’inserimento di #Diawara nella lista giocatori, sarà 0-3 anche per la… - lagoldoninuda : RT @FcInterNewsit: Lazio, Inzaghi: 'Con l'Inter avremmo meritato di più. Loro facilitati da un rigore e un rimpallo' - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Prove tattiche della #Lazio a #Formello ?? Niente turnover per #Inzaghi ?? Leggi qui ?? - ValerioCanuzzi : Ripartire subito. È questo l'obiettivo della #Lazio dopo la sconfitta contro l'#Inter. Ecco un focus sui numeri di… -