Istituto superiore della sanità: "Rt in aumento a 0.99" (Di venerdì 19 febbraio 2021) È risultata in crescita l’incidenza del Covid-19 a livello nazionale nella settimana di monitoraggio dal?8 al 14 febbraio: 135,46 per 100.000 abitanti contro 133,13 per 100.000 abitanti nella settimana precedente, secondo quanto riporta l’Istituto superiore di sanità nel monitoraggio settimanale. Una incidenza “lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Inoltre, nel periodo 27 gennaio - 9 febbraio, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95-1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limite superiore che comprende l?1. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) È risultata in crescita l’incidenza del Covid-19 a livello nazionale nella settimana di monitoraggio dal?8 al 14 febbraio: 135,46 per 100.000 abitanti contro 133,13 per 100.000 abitanti nella settimana precedente, secondo quanto riporta l’dinel monitoraggio settimanale. Una incidenza “lontana da livelli (50 per 100.000) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti”. Inoltre, nel periodo 27 gennaio - 9 febbraio, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,99 (range 0,95-1,07), in crescita rispetto alla settimana precedente e con un limiteche comprende l?1.

Tg3web : Anna e Marzia, madri di due giovanissime vittime del cancro, hanno sempre saputo che il loro dramma nasceva dai cam… - redazioneiene : Tra lo smaltimento illegale dei rifiuti e i tumori della Terra dei Fuochi c’è un rapporto di causa ed effetto, lo d… - StellaTropicale : @albertoinfelise I miei figli, entrambi in DaD (scuola superiore, istituto tecnico scientifico) non hanno perso nea… - fisco24_info : Covid, Iss: 'Rt in aumento a 0.99': E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità… - nando_finizio : RT @FattoAlimentare: Colesterolo e dieta come scegliere quella giusta? I consigli dell’Istituto superiore di sanità -