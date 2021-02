Intervista – Stash The Kolors | «Perseguire la propria identità in mondo originale ed essere se stessi è la chiave del successo»

(Di venerdì 19 febbraio 2021) «Sono nato alla fine degli anni ’80, mi diverte giocare con i suoni analogici e con il vintage». Ciuffo selvaggio e chiodo di pelle, quando parla di musica, quella vera, che si suona sui palchi dei club polverosi dai decibel non dichiarati,dei Thesi entusiasma e ricorda i miti del passato per imparare dalla loro lezione mutuandone il carisma e l’espressività artistica senza cadere nell’inciampo della mimesi. Ne è un esempio il nuovo singolo dei The“Mal di gola” scritto dainsieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina e pubblicato da Island Records (Universal), un nuovo tassello che definisce il viaggio della band verso orizzonti visivi internazionali ispirati agli anni ’80. Un percorso musicale, ancora una volta in contrapposizione rispetto ai canoni prestabiliti che si ...

radiotime : Noi siamo pronti e #Stash è già collegato! @TheKolors ! Seguite l’intervista! #thekolors #maldigola -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista Stash

Domani Press

...IL 'MAL DI GOLA' DEI KOLORS Dopo l'a Nunzio De Girolamo (clicca QUI per approfondire i dettagli), a 'Domenica In' sono entrati in scena i 'The Kolors', guidati dal loro frontman, che ...Si tratta del primo brano che i The Kolors pubblicano dopo la paternità diche è diventato ... Il successo è arrivato dopo anni di duro lavoro e gavetta come hanno raccontato in un'...«Sono nato alla fine degli anni '80, mi diverte giocare con i suoni analogici e con il vintage». Ciuffo selvaggio e chiodo di pelle, quando parla di musica, quella vera, che si suona sui palchi dei cl ...Antonio Stash Fiordispino è un papà innamorato. Il cantante ha condiviso su Instagram un tenero video in cui tiene in braccio sua figlia Grace, di due mesi, avuta con la giornalista Giulia Belmonte. N ...