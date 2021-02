Il Cantante Mascherato, chi è Pappagallo: tutti gli indizi sul concorrente (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ Il Cantante Mascherato il nuovo reality show che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:20, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Un programma a colpi di canzoni e maschere, dove nove personaggi super famosi, nascosti da una maschera, gareggiano tra di loro. A giudicare le esibizioni 5 giurati d’eccezione e il pubblico da casa con il televoto. Cerchiamo di scoprire chi si cela sotto la maschera del Pappagallo. Leggi anche: Il Cantante Mascherato 2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono le 9 maschere, giuria, anticipazioni Il Cantante Mascherato, chi è Pappagallo? tutti gli indizi sul concorrente “In vita mia non ho mai indossato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ Ilil nuovo reality show che andrà in onda questa sera su Rai 1 alle 21:20, subito dopo l’appuntamento con i Soliti Ignoti. Un programma a colpi di canzoni e maschere, dove nove personaggi super famosi, nascosti da una maschera, gareggiano tra di loro. A giudicare le esibizioni 5 giurati d’eccezione e il pubblico da casa con il televoto. Cerchiamo di scoprire chi si cela sotto la maschera del. Leggi anche: Il2021, stasera in tv: a che ora inizia, ritorna in gara Baby Alieno, la sfida, quali sono le 9 maschere, giuria, anticipazioni Il, chi èglisul“In vita mia non ho mai indossato ...

zaynvsweat : @justlovexlou mi sentivo tipo al cantante mascherato palese - zazoomblog : Pappagallo (Cantante Mascherato) chi è? Il dettaglio non sfugge - #Pappagallo #(Cantante #Mascherato) - Machivesencoula : Sicuramente qualcosa contro Dayane e a favore di Adua. Ormai è da 5 mesi che il copione è sempre lo stesso. Che noi… - sarac0n : stasera siamo solo io, city of heavenly fire e il cantante mascherato sul mio televisore da 55 pollici - santopiripiIIo : ma vi rendete conto che ci sono persone a cui non piace il cantante mascherato... poverine -