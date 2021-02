Governo | ora tocca ai sottosegretari E il Pd lancia Madia per frenare la rivolta rosa

(Di venerdì 19 febbraio 2021) L'ex ministra dem in pole per fare laa all'Economia o all'Innovazione tecnologica. Parte la caccia ai posti liberi nei ministeri

stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - luigidimaio : Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese… - Giorgiolaporta : Ora che c'è un Governo appoggiato da quasi tutto il Parlamento c'è qualcuno che continua a dividere, perché guai ad… - DocDisco81 : @GiorgiaMeloni Intanto sta appoggiando ora un Governo in cui comandano gli stessi che l'hanno mandato a processo... - DSant65 : Da quando #Salvini è tornato al governo è sparito dall’agenda #EmergenzaImmigrazione,sparita la battaglia contro co… -

L'ex ministra dem in pole per fare la sottosegretaria all'Economia o all'Innovazione tecnologica. Parte la caccia ai posti liberi nei ministeri... ma di qui a parlarnece ne passa, dobbiamo aspettare: tra gli esperti c'è chi parla anche ... si facesse musica, tanto sport (che è mancato e che è grande assente visto che in questomanca ...Roma, 19 feb. (askanews) - I lavoratori del gioco legale sono scesi in piazza, a Roma e Milano, rivolgendo un appello al premier Mario Draghi ...“Il primo effetto Draghi è stato il ridisegno della mappa del sistema partitico: con l’istituzionalizzazione di M5S e l’ancoraggio in Europa della Lega vengono ridimensionati populismo e sovranismo”.