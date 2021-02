Giappone | la manifattura torna in zona espansione a febbraio

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) – Attesa in miglioramento l’attività dellain. Il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero di, pubblicato da Markit ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 50,6 punti, in aumento rispetto ai 49,8 punti di gennaio. L’indicatore si porta così ancora al di sopra della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e crescita. La stima flash del PMI dei servizi contemporaneamente conferma invece un calo del settore terziario, con il relativo indice che scende a 45,8 punti dai 46,1 precedenti.

