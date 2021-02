Genova, uccisa a coltellate nel negozio dove lavorava: fermato l’ex compagno, stava tentando il suicidio (Di sabato 20 febbraio 2021) L’omicidio nel cuore della città, in via Colombo. La donna, Clara Ceccarelli, 69 anni, era la titolare del calzaturificio «Jolly». La cugina: «Si erano separati da poco, lei non lo sopportava più». L’uomo è riuscito a fuggire prima di essere ripreso. Trenta le coltellate Leggi su corriere (Di sabato 20 febbraio 2021) L’omicidio nel cuore della città, in via Colombo. La donna, Clara Ceccarelli, 69 anni, era la titolare del calzaturificio «Jolly». La cugina: «Si erano separati da poco, lei non lo sopportava più». L’uomo è riuscito a fuggire prima di essere ripreso. Trenta le

