Fortnite: il prossimo crossover sarà con Street Fighter II? (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrivano online dei leak decisamente attendibili, che vogliono Street Fighter II essere protagonista del prossimo crossover di Fortnite: a rivelarli due nomi piuttosto noti nell'ambiente, Lucas7yoshi e ShiinaBR, che hanno riportato su Twitter la prova video degli elementi emersi. Il nuovo portale (nome in codice: Skirmish) sarebbe stato decriptato e riportato alla luce in modo da mostrare, inequivocabilmente, il castello di Suzaku, storico stage di battaglia di Ryu in Street Fighter II (e non solo). Gli elementi sono quelli, iconici, che già conosciamo, con i tetti e il tramonto rosso tipicamente giapponese. Addirittura, è presente anche il classico tema di battaglia del lottatore nipponico, anche se in versione rimaneggiata con un accordo distorto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrivano online dei leak decisamente attendibili, che voglionoII essere protagonista deldi: a rivelarli due nomi piuttosto noti nell'ambiente, Lucas7yoshi e ShiinaBR, che hanno riportato su Twitter la prova video degli elementi emersi. Il nuovo portale (nome in codice: Skirmish) sarebbe stato decriptato e riportato alla luce in modo da mostrare, inequivocabilmente, il castello di Suzaku, storico stage di battaglia di Ryu inII (e non solo). Gli elementi sono quelli, iconici, che già conosciamo, con i tetti e il tramonto rosso tipicamente giapponese. Addirittura, è presente anche il classico tema di battaglia del lottatore nipponico, anche se in versione rimaneggiata con un accordo distorto. Leggi altro...

Eurogamer_it : #Fortnite: il prossimo crossover sarà con #StreetFighterII? - TJay145 : RT @tech_gamingit: Svelato il nuovo portale in arrivo in Fortnite tratto dall'universo di Street Fighter! Il prossimo cacciatore di taglie… - tech_gamingit : Svelato il nuovo portale in arrivo in Fortnite tratto dall'universo di Street Fighter! Il prossimo cacciatore di ta… - oOShinobi777Oo : Svelato il nuovo portale in arrivo in Fortnite tratto dall'universo di Street Fighter! Il prossimo cacciatore di ta… - SKYFIRE_LEAKS : Queste capsule serviranno per una missione futura e saranno sparse per la mappa... A cosa si riferiscono? Chi sarà… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite prossimo Fortnite: in arrivo personaggi di Street Fighter! ... sempre attenti a scovare in largo anticipo tutte le prossime novità in arrivo su Fortnite. Stando a quanto mostrato da diversi account su Twitter, il prossimo cacciatore che debutterà nel titolo ...

Knockout City dai creatori di Mario Kart Live ... ha rivelato il suo prossimo titolo: Knockout City, un gioco di dodgeball online a squadre. E verrà ... Potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare se sei abituato a giocare a giochi come Fortnite ...

Fortnite: le skin di WandaVision in arrivo con il prossimo portale? Everyeye Videogiochi Fortnite: il prossimo crossover sarà con Street Fighter II? Arrivano online dei leak decisamente attendibili, che vogliono Street Fighter II essere protagonista del prossimo crossover di Fortnite.

Fortnite: in arrivo un crossover con Street Fighter secondo alcuni leak Secondo alcuni Leak trapelati in rete sarebbe in arrivo un crossover fra l'universo di Street Fighter e Fortinite ...

... sempre attenti a scovare in largo anticipo tutte le prossime novità in arrivo su. Stando a quanto mostrato da diversi account su Twitter, ilcacciatore che debutterà nel titolo ...... ha rivelato il suotitolo: Knockout City, un gioco di dodgeball online a squadre. E verrà ... Potrebbe essere una pillola difficile da ingoiare se sei abituato a giocare a giochi come...Arrivano online dei leak decisamente attendibili, che vogliono Street Fighter II essere protagonista del prossimo crossover di Fortnite.Secondo alcuni Leak trapelati in rete sarebbe in arrivo un crossover fra l'universo di Street Fighter e Fortinite ...