Filippo Inzaghi: "Roma favorita ma abbiamo già sovvertito diversi pronostici"

Filippo Inzaghi, mister de Benevento, ha parlato in vista della gara con la Roma di domenica: "Iago Falque e Improta hanno avuto qualche acciacco e speriamo di recuperarli nei prossimi allenamenti Quanto a noi, siamo reduci da due ottime partite, sono convinto che col Bologna avremmo meritato di vincere. Sulla carta contro la Roma è la classica gara impossibile, ma abbiamo già sovvertito altri pronostici. Ionita trequartista? Vedremo, anche in base ai calciatori a disposizione. A centrocampo c'è grande concorrenza, vedrete che i cambi saranno determinanti". Sulla Roma: "Serve la partita perfetta, sperando che loro non siano al massimo. Apprezzo molto Fonseca, un ottimo allenatore. Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia"

