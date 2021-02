F1 | James Allison | “Stiamo già lavorando in vista del 2022”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 febbraio 2021), direttore tecnico della Mecedes, è molto fiducioso indel primo atto del Mondiale di F1, previsto in Bahrain a fine marzo. Si avvicina nel frattempo la presentazione del nuovo modello della casa di Stoccarda, pronta a mostrare al pubblico la nuova W12 il prossimo 2 marzo. In un’interessante interrilasciata ai microfoni di ‘Motorsport.com‘, l’ex dipendente di Ferrari guarda al prossimo anno, ma pensa già al, stagione che presenterà un importante cambio regolamentare. Azzeccare la monoposto sarà infatti fondamentale per gli anni futuri. L’ingegnere britannico ha dichiarato: “vivendo un anno diverso dal solito. Tutto sembra andare molto bene, ma c’è qualcosa di diverso dal solito. Gran parte delle componenti della W12 le abbiamo già usate lo scorso ...