Electronic Arts registra un nuovo brevetto che consentirebbe ai giocatori di avviare immediatamente i titoli

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le schermate di caricamento non sono ben viste dai. Le aziende lavorano da anni per risolvere il problema e hanno fatto passi da gigante. Tuttavia,potrebbe ora cercare di eludere completamente il problema. EA opera da anni nel settore dei giochi: la società ha purtroppo acquisito la reputazione di essere una delle aziende più ostili ai consumatori che l'industria dei giochi abbia mai visto. Nel 2019è stata oggetto di molte polemiche riguardo alle sue microtransazioni, ma negli ultimi anni si è espansa fino a diventare una delle più grandi società di software di gioco al mondo. Ma veniamo al: depositato da poco e visualizzabile sul sito Web dell'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, è stato approvato il 16 febbraio di ...

Adesso il suo studio sta sviluppando It Takes Two , nuovo videogioco per l'etichetta EA Originals (produzioni indipendenti finanziate da) e ennesimo passo nella creazione di ...La notizia era già nota, ma ora la transizione è avvenuta in maniera ufficiale e definitiva. La società statunitenseha completato l'acquisizione della casa sviluppatrice dei videogiochi di Formula 1 - ormai dal 2009 - Codemasters , tramite un accordo del valore di 1,2 miliardi di dollari. Si tratta ...Mossa di mercato per il governo saudita. Utilizzando fondi di stato, l’Arabia Saudita ha acquistato 3.3 miliardi di dollari di azioni di Electronic Arts, Take-Two Interactive e Activision Blizzard. L’ ...C'è l'accordo ufficiale tra Electronic Arts e Codemasters per l'acquisizione del developer di giochi di corse che si occupa del prodotto ufficiale F1.