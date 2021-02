“È tutta colpa tua!”. Guenda Goria, accuse pesantissime: travolta dalle critiche per il GF Vip (Di venerdì 19 febbraio 2021) È accaduto che in circolazione ci sia ancora chi rimugina sull’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GF Vip. Tra le motivazioni sicuramente quella che avesse la finale a pochi passi è la più triste per tutto il pubblico che l’ha sostenuta da sempre. Oltretutto un pensiero al fatto che i voti potessero essere stati pilotati è volato da parte di tanti. Oltre agli estranei, qualcuno di molto vicino a le ha preso le sue difese, ossia la figlia Guenda Goria. Guenda si è arrabbiata a seguito del verdetto del televoto, scagliandosi un po’ contro chi secondo lei avesse influenzato il volere del pubblico. Nonostante ciò la figlia di Maria Teresa Ruta è arrivata a chiarirsi con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, e tutto sembrava essersi smorzato. Invece qualcos’altro è successo… (Continua dopo le foto) I fans di Tommaso Zorzi in questi ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) È accaduto che in circolazione ci sia ancora chi rimugina sull’eliminazione di Maria Teresa Ruta dal GF Vip. Tra le motivazioni sicuramente quella che avesse la finale a pochi passi è la più triste per tutto il pubblico che l’ha sostenuta da sempre. Oltretutto un pensiero al fatto che i voti potessero essere stati pilotati è volato da parte di tanti. Oltre agli estranei, qualcuno di molto vicino a le ha preso le sue difese, ossia la figliasi è arrabbiata a seguito del verdetto del televoto, scagliandosi un po’ contro chi secondo lei avesse influenzato il volere del pubblico. Nonostante ciò la figlia di Maria Teresa Ruta è arrivata a chiarirsi con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, e tutto sembrava essersi smorzato. Invece qualcos’altro è successo… (Continua dopo le foto) I fans di Tommaso Zorzi in questi ultimi ...

