Draghi, per le donne è l'ora della svolta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sin dall'incarico, un'atmosfera solenne ma sobria ha accolto "l'uomo delle imprese impossibili". Considerato, durante il suo mandato alla Bce, "il salvatore dell'euro" rispetto alla grande crisi del debito sovrano che, a partire dal 2010, ha messo a rischio la moneta unica europea. Un governo senza precedenti, insediatosi nell'assoluta incertezza politica e in una situazione di complessità surreale. Foto di gruppo, nel salone dei corazzieri del Quirinale, senza mascherine per soli 5 secondi. Esperto di finanza, economia e amministrazione, uomo di indiscussa competenza e riconosciuta autorevolezza a livello internazionale, il "non politico" Draghi rispetta la politica e acquisisce consensi a tutto campo con approvazione delle forze politiche, economiche e sindacali del paese. Da governatore della Banca d'Italia, nel maggio 2007, affermò: "l'esperienza ...

