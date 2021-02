Difesa | il Capo SME | “Con il Rapporto Esercito 2020 informiamo i cittadini”

Leggi su dire

(Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Con il Rapporto facciamo sapere ai cittadini quel che facciamo e faremo. Sul Covid-19 l’Esercito, nell’ambito della Difesa, è stato in prima linea, dalla sanità alla logistica. In 50 pagine abbiamo documentato tutta la cronologia, giorno per giorno”. E’ il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale Salvatore Farina, a presentare stamane con una panoramica generale delle attività a Palazzo Esercito e in streaming, il Rapporto 2020 della Forza Armata partendo dall’emergenza e descrivendo tutti i progetti futuri e quelli realizzati.