Debito di sangue | sicuri che sia un' opera minore? Clint Eastwood porta tutti a scuola

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DIIris ore 21. Con, Anjelica Huston, Jeff Daniels. Regia di. Produzione USA 2002. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMAè un anziano agente dell'FBI. Anziano veramente. Quando solo pochi metri lo distanziano da un serial killer il suo cuore fa i capricci. E' costretto all'inazione, ma quando riesce ad avere un cuore nuovo si rimette in caccia. Ora ha un doppio motivo per inseguire il serial. La sua nuova vittima è proprio la donna che aveva donato ail cuore nuovo. PERCHÈ VEDERLO Perché pur essendo un'nella filmografia diè sempre undell'ultimo ventennio, che ha visto ...

E per il ciclo Nel segno di Clint , su Iris andranno in onda Debito di sangue e Fino a prova contraria .