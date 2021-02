Crayon Shin-Chan è un'avventura colorata e ispirata esclusiva del Nintendo Direct 'giapponese' che potrebbe deliziare anche l'occidente (Di venerdì 19 febbraio 2021) La scorsa notte il Giappone ha avuto il suo Nintendo Direct e una delle principali differenze rispetto alla versione occidentale è stata l'annuncio di Crayon Shin-Chan. I fan hanno chiesto informazioni su un potenziale lancio in occidente e lo sviluppatore del progetto ha detto che farà del suo meglio per pubblicare una versione occidentale. La versione giapponese del Nintendo Direct ha offerto un trailer di Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi , che vede il protagonista esplorare una tranquilla cittadina, dove può pescare, catturare insetti, fare il bagno e incontrare diverse creature. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 19 febbraio 2021) La scorsa notte il Giappone ha avuto il suoe una delle principali differenze rispetto alla versione occidentale è stata l'annuncio di. I fan hanno chiesto informazioni su un potenziale lancio ine lo sviluppatore del progetto ha detto che farà del suo meglio per pubblicare una versione occidentale. La versionedelha offerto un trailer di: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi , che vede il protagonista esplorare una tranquilla cittadina, dove può pescare, catturare insetti, fare il bagno e incontrare diverse creature. Leggi altro...

