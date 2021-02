(Di venerdì 19 febbraio 2021) Le autorità sanitarie delhanno identificato unadi, indicata come E484K, che riunisce alcune caratteristiche dellainglese e di quella sudafricana. Gli esperti dell’Istituto nazionale delle malattie infettive spiegano che lasarebbe stata originata all’estero, ma presenta caratteristiche differenti rispetto a quelle finora individuate in. Finora sono 91 i casiti dellanella zona di Kanto, nelorientale, e due in aeroporto. Lo ha dichiarato il capo di Gabinetto Katsunobu Kato in conferenza stampa, affermando che “potrebbe essere piùrispetto alle altre varianti e se continua a ...

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Adnkronos : #Covid, #Giappone conferma nuova #variante: 'Forse più contagiosa' - RProvvisorio : La variante GIAPPONESE. Avrà gli occhi a mandorla? #VARIANTI - BinaryOptionEU : RT '#Covid, #Giappone conferma nuova #variante: 'Forse più contagiosa' - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: #Covid, #Giappone conferma nuova #variante: 'Forse più contagiosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone

Adnkronos

Le autorità sanitarie delhanno identificato una nuova variante di, indicata come E484K, che riunisce alcune caratteristiche della variante inglese e di quella sudafricana. Secondo gli esperti 'potrebbe essere ...Sul fronte, interessanti le risultanze di uno studio dell'Imperial College, basato su una ... Domani sul fronte macro chiudiamo la settimana in bellezza con i PMI flash di febbraio, in, ...Nonostante un miglioramento delle performance nel secondo semestre, il costruttore transalpino ha pagato la crisi della Nissan e un forte assorbimento di cassa ...Dopo una seduta di arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,72% giovedì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza in negativ ...