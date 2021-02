Cinque Terre | la truffa dei muretti a secco | “Ricostruiti con il cemento”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tre residenti indagati per falso ideologico in atto pubblico e frode aggravata: “Manufatti realizzati senza rispettare la tradizione e all’interno dei centri urbani”

OperaSpaziale : Finalmente il primo cartoon Disney ambientato nelle Cinque Terre! - Jorge18Pereira : RT @destiinations: Cinque Terre, Italy - BlackTristan : @PaolinaPG come me che ho rinunciato alle Cinque Terre a settembre. - mike_mellish : RT @destiinations: Cinque Terre, Italy - reri69975017 : RT @Poesiaitalia: “Dal porto di Vernazza le luci erano a tratti scancellate dal crescere dell’onde invisibili” Eugenio Montale A Monteross… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Terre

La Repubblica

È accaduto allea seguito delle verifiche che stanno conducendo i carabinieri forestali del Parco, con il supporto dei tecnici dell'ente. I militari hanno quindi denunciato tre privati ...Barrani delle, Giorgio Nadali, Agr. La Vite Rossa della Val di Vara, Cinzia Angelotti, Agr. Il Fienile di Arcola ed Elisabetta Fornelli, Agr. Bacè di Castelnuovo Magra". Venerdì 19 ...Tre residenti indagati per falso ideologico in atto pubblico e frode aggravata «Manufatti realizzati senza rispettare la tradizione e all’interno dei centri urbani» ...Il sindaco Barcellone a Telenord. “Con la supervisione dell’Asl abbiamo provveduto anche al trasporto degli anziani in difficoltà” ...