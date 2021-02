«Chiuderemo e ridurremo attività non strategiche» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zhang Jindong, proprietario di Suning Group (la holding che controlla anche l’Inter), ha tenuto quest’oggi un discorso durante il quale ha parlato delle strategie della propria società in ottica futura e delle linee guida per uscire dalla crisi. «Dobbiamo concentrarci sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Zhang Jindong, proprietario di Suning Group (la holding che controlla anche l’Inter), ha tenuto quest’oggi un discorso durante il quale ha parlato delle strategie della propria società in ottica futura e delle linee guida per uscire dalla crisi. «Dobbiamo concentrarci sul nostro campo di battaglia principale, iniziare a ridurre, ridisegnare la linea di battaglia. Ci L'articolo

