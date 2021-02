Brusaferro Iss | ' Varianti circolano | prudenza e rafforzare misure'

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 febbraio 2021 'In questa fase epidemica con lechee i segnali di ricrescita dei casi, serve grande ...

Roma, 19 febbraio 2021): 'Varianti circolano, prudenza e rafforzare misure' 'In questa fase epidemica con le varianti che circolano e i segnali di ricrescita dei casi, serve grande prudenza, un rafforzamento ...Così,presidente dell',sul monitoraggio settimanale dell'andamento del Covid. C'è "leggera ricrescita" di casi anche "tra i più giovani"mentre"sta diminuendo l'incidenza tra gli over80. ...E' quanto emerge dai dati mostrati da Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità-Iss, durante la consueta conferenza stampa settimanale sull'analisi dei dati del monitoraggio ...ROMA (ANSA) – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domeni ...