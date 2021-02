Anticipazioni Una Vita dal 22 al 28 febbraio 2021: Ursula impazzisce, Genoveva nel letto di Felipe (Di venerdì 19 febbraio 2021) La nuova trama di Una Vita ci anticipa che le puntate che andranno in onda nel corso della settimana dal 22 al 28 febbraio 2021, Ursula tornerà a dare segnali di squilibrio di cui tutti si accorgeranno, ma anche le vicende di Marcia saranno, nuovamente, al centro dell’attenzione. Ma, prima di scoprire ciò che accadrà, occorrerà fare un piccolo sunto. Infatti, vi ricordiamo che Marcia ha dei sospetti su Santiago e sulla sua cicatrice assente, ma l’uomo si giustifica dicendo che non c’è più per via del tempo trascorso in carcere, detto questo si convince di aver conquistato la fiducia di Marcia. Armando svela a Susana il motivo per il quale l’ha eVitata, ma lei poi sparisce nel nulla, per poi ritornare dicendo che aveva avuto bisogno di riflettere sulla sua relazione. Alfonso riesce ancora una volta a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 febbraio 2021) La nuova trama di Unaci anticipa che le puntate che andranno in onda nel corso della settimana dal 22 al 28tornerà a dare segnali di squilibrio di cui tutti si accorgeranno, ma anche le vicende di Marcia saranno, nuovamente, al centro dell’attenzione. Ma, prima di scoprire ciò che accadrà, occorrerà fare un piccolo sunto. Infatti, vi ricordiamo che Marcia ha dei sospetti su Santiago e sulla sua cicatrice assente, ma l’uomo si giustifica dicendo che non c’è più per via del tempo trascorso in carcere, detto questo si convince di aver conquistato la fiducia di Marcia. Armando svela a Susana il motivo per il quale l’ha eta, ma lei poi sparisce nel nulla, per poi ritornare dicendo che aveva avuto bisogno di riflettere sulla sua relazione. Alfonso riesce ancora una volta a ...

