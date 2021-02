Zelda: Skyward Sword HD per Switch è solo l'inizio? Remaster/porting di Wind Waker e Twilight Princess forse in arrivo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera abbiamo assistito al primo Nintendo Direct in quasi 18 mesi. Durante l'evento, abbiamo ricevuto notizie su un pass stagionale di Hyrule Warriors: Age of Calamity e su un porting in HD di Zelda, Skyward Sword. Già da tempo circolavano voci secondo cui le versioni HD per Switch di Skyward Sword, Twilight Princess e Wind Waker HD sarebbero state disponibili in un unico pacchetto, proprio come Super Mario 3D All-Stars, ma l'annuncio di ieri ha dimostrato che non sarà così. Tuttavia, ciò non ha fermato i rumor e sono riemerse le voci su Wind Waker e Twilight Princess. I rumor provengono dal giornalista di VGC (e produttore di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ieri sera abbiamo assistito al primo Nintendo Direct in quasi 18 mesi. Durante l'evento, abbiamo ricevuto notizie su un pass stagionale di Hyrule Warriors: Age of Calamity e su unin HD di. Già da tempo circolavano voci secondo cui le versioni HD perdiHD sarebbero state disponibili in un unico pacchetto, proprio come Super Mario 3D All-Stars, ma l'annuncio di ieri ha dimostrato che non sarà così. Tuttavia, ciò non ha fermato i rumor e sono riemerse le voci su. I rumor provengono dal giornalista di VGC (e produttore di ...

