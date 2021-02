«Wall Street Bets su Reddit? Ne sentiremo parlare ancora, ma non esistono buoni o cattivi» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutti hanno sentito parlare, in questi giorni, di Reddit, di Game Stop e della grande bolla che ha coinvolto alcuni utenti del social network riuniti nella community di Wall Street Bets che ha messo in crisi i grandi fondi di investimento portando alle stelle il valore delle azioni di Game Stop, azienda che potremmo definire lentamente avviata lungo il viale del tramonto. Abbiamo provato a parlarne con Marco Scioli, chairman e co-founder di Starting Finance, un progetto interessantissimo che punta a creare una nuova consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni, sui principi cardine del mondo economico-finanziario. LEGGI ANCHE > The Wolves of Game Stop Di cosa si tratta quando parliamo di Wall Street Bets (e perché ne ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutti hanno sentito, in questi giorni, di, di Game Stop e della grande bolla che ha coinvolto alcuni utenti del social network riuniti nella community diche ha messo in crisi i grandi fondi di investimento portando alle stelle il valore delle azioni di Game Stop, azienda che potremmo definire lentamente avviata lungo il viale del tramonto. Abbiamo provato a parlarne con Marco Scioli, chairman e co-founder di Starting Finance, un progetto interessantissimo che punta a creare una nuova consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni, sui principi cardine del mondo economico-finanziario. LEGGI ANCHE > The Wolves of Game Stop Di cosa si tratta quando parliamo di(e perché ne ...

