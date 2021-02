(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alessandro Nunziati “I 15cheno”. Lo annuncia il capo politico,, in un post su Facebook. “Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle hasì – spiega -. Non lo ha fatto a cuor leggero, è evidente. Ma lo ha fatto. Lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell’orientamento emerso in seguito all’ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. E lo ha fatto con coraggio, assumendosi la responsabilità di una scelta che non guarda all’interesse esclusivo del MoVimento o al facile consenso, bensì agli interessi di tutti i cittadini italiani e della nostra comunità nazionale”. Morra: “Mi sento M5S fino al midollo”. Lezzi: ...

M5s: espulsi 15 senatori che hanno votato no alla fiducia al governo Draghi. Lo annuncia su Facebook il capo politico Vito Crimi.

'I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi', scrive su facebook il capo politico ad interim del M5S ,. 'Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato sì. Non lo ha ...Non era ancora cosa sarebbe successo ieri sera, ma questa mattina, come anticipato dal Foglio ,ha deciso di espellere lui e gli altri 14 dissidenti, sperando di limitare le possibili ...Quindi, del potere del reggente Vito Crimi, di quello del comitato di garanzia, perfino dei probiviri. In questa vacatio, Lezzi and co speravano che nessuno potesse espellerli e che la scissione ...“I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi”. Lo annuncia il capo politico, Vito Crimi, in un post su Facebook. “Ieri al Senato il ...