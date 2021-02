Vito Crimi e i 15 senatori espulsi dal Senato: “Sono all’opposizione” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vito Crimi fa sapere, tramite un post sul suo profilo Facebook, che: “I 15 Senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi“, perché “si collocano, nei fatti, all’opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo”. Ma gli “espulsi” annunciano già di fare ricorso, adendo le vie legali. Tuttavia, è lo stesso regolamento del M5S a prevedere tale possibilità, nel caso in cui non ci sia unità all’interno del gruppo. Si legge nello statuto: “Per gli iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari l’espulsione dal ‘MoVimento 5 ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)fa sapere, tramite un post sul suo profilo Facebook, che: “I 15che hanno votato no alla fiducia saranno“, perché “si collocano, nei fatti,. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo”. Ma gli “” annunciano già di fare ricorso, adendo le vie legali. Tuttavia, è lo stesso regolamento del M5S a prevedere tale possibilità, nel caso in cui non ci sia unità all’interno del gruppo. Si legge nello statuto: “Per gli iscritti che siano membri dei gruppi parlamentari e/o consiliari l’one dal ‘MoVimento 5 ...

