Vasco Rossi ricorda Faber: «Ti ricordi quando ci siamo conosciuti?» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Vasco Rossi ha omaggiato l’amico Fabrizio De André in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Nato il 18 febbraio del 1940, Faber oggi avrebbe compiuto 81 anni. Blasco, di poche parole ma sempre puntuali, gli ha dedicato un ricordo personalissimo sul suo account Instagram ufficiale. Poche righe accompagnate dall’emoji di un cuore blu, «Il 18 febbraio 1940 nasceva Faber», per poi tirare fuori dal cassetto un aneddoto raccontato da qualcun altro: Dori Ghezzi. Vasco Rossi ha condiviso un ricordo prezioso per lui, e forse ancor di più per i fan, tanto i suoi quanto quelli di Faber. Lanciando un pensiero d’auguri per l’amico ormai scomparso, ha poi reso pubblica una lettera ricevuta da parte di Dori Ghezzi, introdotta da un commento che, come sempre nel suo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha omaggiato l’amico Fabrizio De André in quello che sarebbe stato il giorno del suo compleanno. Nato il 18 febbraio del 1940,oggi avrebbe compiuto 81 anni. Blasco, di poche parole ma sempre puntuali, gli ha dedicato un ricordo personalissimo sul suo account Instagram ufficiale. Poche righe accompagnate dall’emoji di un cuore blu, «Il 18 febbraio 1940 nasceva», per poi tirare fuori dal cassetto un aneddoto raccontato da qualcun altro: Dori Ghezzi.ha condiviso un ricordo prezioso per lui, e forse ancor di più per i fan, tanto i suoi quanto quelli di. Lanciando un pensiero d’auguri per l’amico ormai scomparso, ha poi reso pubblica una lettera ricevuta da parte di Dori Ghezzi, introdotta da un commento che, come sempre nel suo ...

GossipItalia3 : Lorenzo Rossi, il figlio di Vasco confessa: «Ho maledetto il mio cognome, ma ora…» #gossipitalianews - vasco_bot : RT @rokketti: Vasco Rossi - Non mi va - rokketti : Vasco Rossi - Non mi va - Lady_Franz17 : RT @RadioSubasio: Vasco Rossi ricorda Fabrizio De André nel giorno del suo compleanno - fabius10scudi : @LaFionda2020 @Brancaleone72 Mai stato simpatico, ma è stato già detto. Quel 'forse' è grosso come una casa: basta… -