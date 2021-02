«The Undoing» è la serie tv più vista di Hbo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso dell’anno passato, Hbo ha dato forma ad alcune tra le più belle produzioni televisive che si siano potute vedere. Ma una soltanto ha ottenuto numeri tanto soddisfacenti da indurre il network a parlare di record. The Undoing, con Hugh Grant e Nicole Kidman ad interpretare due metà dello stesso giallo, è stato lo show più visto del 2020, con oltre 12 milioni di telespettatori. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nel corso dell’anno passato, Hbo ha dato forma ad alcune tra le più belle produzioni televisive che si siano potute vedere. Ma una soltanto ha ottenuto numeri tanto soddisfacenti da indurre il network a parlare di record. The Undoing, con Hugh Grant e Nicole Kidman ad interpretare due metà dello stesso giallo, è stato lo show più visto del 2020, con oltre 12 milioni di telespettatori.

andre_d_keaton : @FrancescaCphoto @FootballAndDre1 Oddio, 'son brave tutte' direi proprio di no, la maggior parte di quelle che si r… - sonocoseserie : #Podcast 11x15 – #TheUndoing: la verità ti fa male, lo so. - POLOPSICODINAM : EPOCHè - INVISIBILE, INAUDIBILE, INDICIBILE: THE UNDOING. Un approfondimento sul controtransfert narcisistico Vi a… - checcobolla : Ho appena guardato l’episodio S01 | E04 di The Undoing - Le verità non dette! #undoing - LauraMattiucci : @ParodiAl The undoing, HBO. Thriller psicologico, 6 episodi, prodotta e interpretata da Nicole Kidman. Girata molto… -