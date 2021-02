Sporting Braga Roma 0-1 LIVE | espulso Esgalo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Allo stadio comunale di, il match valido per l’andate dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio municipale disi affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 1? Fischio d’inizio 4? Gol Dzeko – Grande azione della. Palla a Spinazzola sulla sinistra che pesca Dzeko al centro dell’area che di destro insacca alle spalle di Matheus. 5? Infortunio Cristante – Esce per infortunio Cristante che deve lasciare il campo ...