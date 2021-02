Sanremo | primo positivo tra i cantanti Ecco chi è a rischio eliminazione

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Novella Toloni Il test rapido di uno dei componenti della band Extraliscio ha dato esito. Il gruppo è stato messo in quarantena in attesa del tampone molecolare, che potrebbe mettere ala loro partecipazione Mancano poco meno di due settimane all'inizio della 71esima edizione del festival die il piano di emergenza per i contagi è già scattato. Uno dei componenti della band Extraliscio è risultatoal Covid-19 e la procedura di contenimento è ufficialmente entrata in funzione. Il gruppo è stato messo in quarantena e se il tampone molecolare confermerà la positività, la band potrebbe concludere la sua esperienza sanremese ancor prima dell'inizio della gara. nodo 1917968 La paura più grande di questosi è concretizzata. Dopo il ...

repubblica : Sanremo: Conficconi (Extraliscio) primo positivo al Covid tra i Big - IlContiAndrea : Ad un primo ascolto dei brani di #Sanremo2021 ecco le prime impressioni. Almeno 4 sono favorite ma ce n’è una... E… - OndeFunky : Quest'anno mi sono divertita a dare i voti, anche se è stato molto difficile. Solo un 10, ma leggendo capirete il p… - zazoomblog : Sanremo 2021 c’è il primo caso positivo al Coronavirus - #Sanremo #primo #positivo #Coronavirus - ALESSANDROVOLT8 : @dorinileonardo Si mette male: IMPERIA - L’incubo è diventato realtà. C’è un primo positivo al Coronavirus tra i ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo primo

positivo tra i cantanti in gara al festival di, a meno di due settimane dal via della manifestazione. Moreno Conficconi, il Biondo, degli Extraliscio è risultato nel pomeriggio, prima ......delpodcast targato Spotify Italia? Quali sono i loro punti di forza per un media di questo tipo, a vostro parere? "La scelta è stata naturale, considerando il legame fra i The Jackal eIl primo cittadino si riferisce alla mancata realizzazione di ... per ripartire. L'avevo proposta a Sanremo e non la presero, ma è stata molto apprezzata e quindi sono super felice". È stato un bel ...Addirittura a Sanremo le ho fatto trovare delle fiches per giocare al casinò. Le scrivevo telegrammi lunghi, molto dannunziani». Insomma, ha usato quel famoso sesto senso di cui mi parlava prima.