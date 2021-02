Probabili formazioni Juventus-Crotone: ventitreesima giornata Serie A 2020/2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Crotone, match della ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 22 febbraio nella cornice dell’Allianz Stadium. Entra nel vivo il posticipo del turno di campionato e per gli uomini di Pirlo c’è la possibilità della reazione in Serie A dopo il passo falso di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Juventus – Bernardeschi e Chiesa sulle corsie laterali mentre a centrocampo saranno Bentancur e McKennie ad agire. Morata e Ronaldo pronti a partire dal 1?. Squalificato Rabiot, infortunati Chiellini e De Ligt. Crotone – Out Cuomo, Benali e Molina. Petriccione ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 22 febbraio nella cornice dell’Allianz Stadium. Entra nel vivo il posticipo del turno di campionato e per gli uomini di Pirlo c’è la possibilità della reazione inA dopo il passo falso di Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go.– Bernardeschi e Chiesa sulle corsie laterali mentre a centrocampo saranno Bentancur e McKennie ad agire. Morata e Ronaldo pronti a partire dal 1?. Squalificato Rabiot, infortunati Chiellini e De Ligt.– Out Cuomo, Benali e Molina. Petriccione ...

SkySport : Porto-Juventus, le probabili formazioni - zazoomblog : Probabili formazioni Stella Rossa-Milan: sedicesimi andata Europa League 2020-2021 - #Probabili #formazioni… - infoitsport : PRIMAVERA 1 - Cagliari Calcio vs AS Roma: le probabili formazioni - zazoomblog : Braga-Roma oggi Europa League: orario tv streaming programma probabili formazioni - #Braga-Roma #Europa #League:… - infoitsport : Granada-Napoli, Europa League: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming -