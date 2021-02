Picco di contagi Covid e varianti, l'appello dei medici di base: 'Chiudete subito le scuole' (Di giovedì 18 febbraio 2021) ANCONA - L' epidemia avanza, tra la minaccia delle varianti e il piano vaccinale che ancora deve entrare nel vivo. Impressiona il feroce innalzamento di casi tra i più giovani e i medici di base ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 18 febbraio 2021) ANCONA - L' epidemia avanza, tra la minaccia dellee il piano vaccinale che ancora deve entrare nel vivo. Impressiona il feroce innalzamento di casi tra i più giovani e idi...

Over 80, oggi i primi vaccini. In quattro giorni 15mila dosi ... con un picco di 59.599 lunedì, sceso a 17.230 martedì e 8.305 ieri. Intanto salgono i casi di contagi: ieri se ne sono registrati 1.764, in particolare 500 nel Milanese (100 in più in 24 ore) di cui ...

Contagi a picco, l'Islanda prova a riaprire La Repubblica Covid, 13 bresciani morti e 381 contagiati: i nuovi casi Comune per Comune Sono 1.764 i nuovi positivi in Lombardia, con 29 decessi: a Brescia 381 casi e altri 13 morti Più di 500 contagi al giorno: è questo il ritmo a cui si diffonde il coronavirus nel territorio bresciano.

... con un picco di 59.599 lunedì, sceso a 17.230 martedì e 8.305 ieri. Intanto salgono i casi di contagi: ieri se ne sono registrati 1.764, in particolare 500 nel Milanese (100 in più in 24 ore) di cui ...Sono 1.764 i nuovi positivi in Lombardia, con 29 decessi: a Brescia 381 casi e altri 13 morti Più di 500 contagi al giorno: è questo il ritmo a cui si diffonde il coronavirus nel territorio bresciano.