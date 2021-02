Perché i controller DualSense di Ps5 soffrono di drifting (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Foto: iFixit)Diversi modelli di DualSense soffrono di drifting, cioè input errati che muovono il personaggio nel gioco oppure il cursore nei menu a prescindere dall’attività dell’utente, e forse si è riusciti finalmente a scoprire la causa di questo problema. Il controller della Ps5 può infatti presentare lo stesso fastidio che affligge anche alcuni Joy-Con di Nintendo Switch. Sony non ha ancora spiegato il motivo del difetto e Perché insorge solo in alcune unità. L’origine del drifting potrebbe però essere stata ipotizzata da iFixit, il portale specializzato nello smontaggio completo di dispositivi tech come smartphone e tablet, ma anche di altri gadget molto popolari per poi valutare l’effettivo grado di riparabilità con voti che vanno da 10 come per FairPhone a 2 come per Surface ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Foto: iFixit)Diversi modelli didi, cioè input errati che muovono il personaggio nel gioco oppure il cursore nei menu a prescindere dall’attività dell’utente, e forse si è riusciti finalmente a scoprire la causa di questo problema. Ildella Ps5 può infatti presentare lo stesso fastidio che affligge anche alcuni Joy-Con di Nintendo Switch. Sony non ha ancora spiegato il motivo del difetto einsorge solo in alcune unità. L’origine delpotrebbe però essere stata ipotizzata da iFixit, il portale specializzato nello smontaggio completo di dispositivi tech come smartphone e tablet, ma anche di altri gadget molto popolari per poi valutare l’effettivo grado di riparabilità con voti che vanno da 10 come per FairPhone a 2 come per Surface ...

