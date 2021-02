Pensioni sempre più basse: serve una rendita integrativa, ma l'opzione permette anche l'uscita anticipata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le Pensioni pubbliche continuano a scontrarsi contro il calo del Pil e la progressiva adozione del sistema contributivo puro. Se da un lato la crisi sta producendo uno stallo nella rivalutazione dei montanti previdenziali, dall'altra parte il passare del tempo sta facendo pesare sempre meno le regole di vantaggio del sistema misto - retributivo per il calcolo della futura pensione. Con la conseguenza che entro pochi anni i lavoratori potrebbero scontrarsi con un assegno previdenziale più basso anche del 30% rispetto all'ultimo stipendio. Le cose potrebbero andare ancora peggio per chi è in proprio e per i liberi professionisti, che spesso hanno come riferimento aliquote percentuali inferiori ai dipendenti per la contribuzione all'Inps oppure alla propria cassa di previdenza privata. In un contesto come quello appena delineato, chi ha ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 febbraio 2021) Lepubbliche continuano a scontrarsi contro il calo del Pil e la progressiva adozione del sistema contributivo puro. Se da un lato la crisi sta producendo uno stallo nella rivalutazione dei montanti previdenziali, dall'altra parte il passare del tempo sta facendo pesaremeno le regole di vantaggio del sistema misto - retributivo per il calcolo della futura pensione. Con la conseguenza che entro pochi anni i lavoratori potrebbero scontrarsi con un assegno previdenziale più bassodel 30% rispetto all'ultimo stipendio. Le cose potrebbero andare ancora peggio per chi è in proprio e per i liberi professionisti, che spesso hanno come riferimento aliquote percentuali inferiori ai dipendenti per la contribuzione all'Inps oppure alla propria cassa di previdenza privata. In un contesto come quello appena delineato, chi ha ...

Contributi volontari 2021, le istruzioni INPS: aliquote e importi ... ai lavoratori iscritti al FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), al Fondo Volo o Fondo ... L' aliquota a fini pensionistici ( IVS ) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, sempre ...

Il libro che spiega perché nominare Draghi fosse l'unica scelta saggia da fare O maga­ri dopo un anno, sempre ammesso che maturino le circostan­ze affinché l'attuale capo dello ... quanto piuttosto la logica ci chiede: la pubblica amministrazione, il fisco, le pensioni, la ...

