Osaka-Brady la finale femminile degli Australian Open (Di giovedì 18 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Naomi Osaka e Jennifer Brady si affronteranno nella finale femminile degli Australian Open, primo Slam della stagione che si avvia alla conclusione sul cemento di Melbourne Park. La 23enne giapponese si conferma un tabù per Serena Williams, battuta ancora una volta: 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco a favore della numero 3 del mondo, che giocherà così la quarta finale in uno Slam dopo i successi agli Us Open (2018 proprio contro Serena e 2020) e il trionfo a Melbourne di due anni fa. Partita senza storia, dominata dalla Osaka – imbattuta da 20 match – contro una Williams per la quale il record dei 24 Slam di Margaret Court si sta via via trasformando in una maledizione: basti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Naomie Jennifersi affronteranno nella, primo Slam della stagione che si avvia alla conclusione sul cemento di Melbourne Park. La 23enne giapponese si conferma un tabù per Serena Williams, battuta ancora una volta: 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti di gioco a favore della numero 3 del mondo, che giocherà così la quartain uno Slam dopo i successi agli Us(2018 proprio contro Serena e 2020) e il trionfo a Melbourne di due anni fa. Partita senza storia, dominata dalla– imbattuta da 20 match – contro una Williams per la quale il record dei 24 Slam di Margaret Court si sta via via trasformando in una maledizione: basti ...

