Notizie dal Forex 18 febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L'euro ripiega nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,2083 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,2104. A dicembre è tornata a frenare la produzione industriale dell'Eurozona, che ha registrato un decremento mensile dell'1,6%. USD/YEN Il biglietto verde sale nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 105,65, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 105,86. L'economia giapponese è cresciuta più delle attese nel quarto trimestre dell'anno, con un incremento del 3% su trimestre.GBP/USD La sterlina corre ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3973 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire all'area di resistenza vista a 1,4027. Cresce dello 0,7% l'inflazione su base annua, nel Regno Unito, nel mese di gennaio. EUR/YENL'euro si apprezza nei confronti dello yen giapponese. La ...

